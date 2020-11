Champions League, tracollo Atalanta con il Liverpool. Sconfitta per l’Inter contro il Real

Atalanta ed Inter sono state impegnate nella terza giornata della fase a gironi di Champions League. Non una giornata positiva per le due italiane. La squadra di Gasperini cade in casa venendo sconfitta per 5-0 da un dilagante Liverpool. Anche l’Inter esce sconfitta con il Real Madrid nonostante l’illusione del pareggio: finisce 3-2 per i galacticos.

Ecco gli altri risultati nel dettaglio:

Lokomotiv Mosca-Atlético Madrid 1-1

Shakhtar Donetsk-B.Gladbach 0-6

Porto-Marsiglia 3-0

Manchester City-Olympiakos 3-0

Midtylland-Ajax 1-2

Salisburgo-Bayern Monaco 2-6