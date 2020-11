Ceci, agente di Maradona: “Diego sarà operato a mezzanotte ora italiana per un ematoma. Sta mangiando e bevendo poco”

A “Super Sport 21“, su Canale 21, è intervenuto Stefano Ceci, agente e amico di Diego Armando Maradona, che ci ha aggiornati sul difficile momento che sta attraversando il grande campione argentino. Queste le sue parole:

“Maradona sarà operato a mezzanotte ora italiana per un ematoma che è stato causato da una caduta, che gli ha causato un colpo alla testa e che lui non ricordava. Un intervento chirurgico di routine che speriamo si concluda per il meglio. Per fortuna è andato in ospedale per gli accertamenti che hanno evidenziato questo problema. Io l’ho sentito la sera del compleanno, poi da quel giorno non ha voluto più parlare. Purtroppo c’è anche lo stato di difficoltà psicologica che sta attraversando Diego e che incide molto sulla sua situazione psicofisica attuale”.

“Quando è andato in ospedale aveva questa anemia e una disidratazione dovuta anche al fatto che sta mangiando e bevendo poco, problemi legati anche alla depressione e alle pillole che prende per poter dormire. Il suo quadro clinico generale è buono, c’è soltanto questo ematoma dovuto al trauma che dovrebbe risolversi con l’operazione. Ora (al momento della telefonata, ndr) in Argentina sono le 16.45, l’intervento è previsto per le 20 sudamericane. Incrociamo le dita e speriamo che vada tutto per il meglio, siamo tutti con lui“.