CdS – Gattuso a rapporto con la squadra a Castel Volturno, così come aveva fatto dopo il primo tempo di Benevento

Gennaro Gattuso vuole portare al massimo l’attenzione della sua squadra. Gli azzurri hanno fatto un brutto passo falso contro il Sassuolo e il tecnico calabrese non è stato di certo contento della sconfitta, così come non lo è stato dopo la gara con l’AZ e il primo tempo di Benevento. Così ieri a Castel Volturno Ringhio ha tenuto un confronto con gli azzurri. Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport:

“A tale scopo, cioè per fare anzitutto chiarezza, nonché per ripristinare le giuste motivazioni (ritrovando vigore e lucidità sotto porta), il tecnico ha tenuto (ieri) a rapporto la squadra nel corso della seduta mattutina di allenamento al Training Center di Castel Volturno. Un confronto perentorio, alla maniera di Ringhio, un po’ sulla falsariga di quello andato in scena al Vigorito tra il primo e il secondo tempo. Urge naturalmente la scossa già dalla prossima”