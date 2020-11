L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta gli episodi da moviola in Napoli-Sassuolo. I neroverdi si sono imposti per 0-2, trovando il raddoppio in un finale di partita concitato. Gli azzurri hanno recriminato per una trattenuta di Marlon su Osimhen. La rosea scrive:

“Il finale nervoso e falloso vede Mariani un po’ perdere la bussola. Non vedendo una trattenuta (però è fuori area) di Marlon su Osimhen che sarebbe lanciato a rete”.

Non solo: sull’azione successiva, prima del goal di Lopez, ci sarebbe secondo il quotidiano un fallo di mano di Manolas che costerebbe al greco il secondo giallo. Si legge:

“E sugli sviluppi della stessa azione l’arbitro sorvola anche su un mani di Manolas (varrebbe l’espulsione per il greco) e alla fine va in gol Lopez mentre agli azzurri sono saltati i nervi”.