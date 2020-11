De Zerbi e l’idea su Lopez, spunta la chat whatsapp: “Voglio farlo giocare a due”

De Zerbi batte Gattuso. Il riassunto di Napoli-Sassuolo è racchiuso in poche parole, in un’analisi tattica che vede trionfare l’ex calciatore – tra le altre – del Napoli. In una serata partita male, con le assenze di Berardi, Caputo e Djuricic, De Zerbi ha trovato un altro protagonista. Il classe ’97 Maxime Lopez, arrivato dal Marsiglia.

Originariamente un trequartista, De Zerbi l’ha schierato al canto di Locatelli in un 4-2-3-1 (in fase di non possesso). Un’idea che aveva già in mente da un po’, come ha svelato il napoletano Antonio Vacca. Il centrocampista fu allenato da De Zerbi ai tempi del Foggia e a quanto pare intrattiene ancora rapporti con il suo ex coach.

Su Instagram, ha postato infatti lo screen di una vecchia chat in cui si parla proprio di Maxime Lopez. Dopo aver chiesto un parere, l’allenatore bresciano gli scrive: “Voglio farlo giocare con Locatelli a due”.