Ziliani attacca: “In Torino-Lazio viene dato il rigore ma in Juve-Sampdoria no”

Paolo Ziliani commenta sul suo profilo Twitter il match Torino-Lazio. La rocambolesca partita è terminata con una rimonta da parte dei biancocelesti che hanno segnato il 4-3 nei minuti finali. Proprio il rigore del 3-3 ha suscitato non poche polemiche.

L’ex giocatore paragona il rigore a favore dei biancocelesti con un frame in cui c’è un tocco di mano di Bonucci in Juventus-Sampdoria. In quel frangente, però, non è stato concesso il rigore ai blucerchiati. Ecco il tweet in questione:

Foto 1: rigore. Foto 2: non rigore. È tutto.