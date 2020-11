Tuttosport – Milik-Napoli, non è escluso il rinnovo e una ricca cessione a gennaio

Arkadiusz Milik non vuole perdere i prossimi Europei in programma al termine di questo campionato. L’attaccante polacco, però, attualmente si trova ai confini della rosa del Napoli e non ci sono speranze per vederlo in campo. Potrebbe lasciare gli azzurri a fine stagione a parametro zero ma ciò significherebbe non vedere il terreno di gioco fino al prossimo campionato, se non con la sua nazionale.

Proprio per questo non è da escludere che Milik e il Napoli trovino un accordo per prolungare il contratto. Venerdì c’è stato un incontro tra il procuratore David Pantak, De Laurentiis, Giuntoli, Chiavelli e il calciatore stesso per discutere di un’eventuale cessione a gennaio per 20 mln circa, in caso di rinnovo. Lo scrive l’edizione odierna di Tuttosport.