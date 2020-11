Annullato ancora un gol a Morata, il VAR corregge e Ziliani ironizza: “La Juve ci ripensa sul fuorigioco. Amici come prima”

Al termine del primo tempo il risultato tra Spezia e Juventus, match valido per la sesta giornata di campionato di Serie A, è sul risultato di 1-1. A passare in vantaggio erano stati i bianconeri, con un gol di Morata.

La rete era stata inizialmente annullata per posizione di fuorigioco, ma il VAR ha corretto la decisione dell’arbitro assegnando il gol allo spagnolo. Su Twitter si è scatenata l’ironia del giornalista Paolo Ziliani, dopo le discussioni sulla tolleranza per i fuorigioco di pochi centimetri.

Ecco quanto scritto: “JUVENTUS F.C. comunica che ripensandoci bene, a volte non sono poi quei pochi centimetri a fare tutta ‘sta differenza sui gol in fuorigioco o no. Amici come prima“.

ECCO IL TWEET: