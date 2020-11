SERIE A – Doppio Ronaldo, la Juve batte lo Spezia. La Lazio vince segnando due gol nel recupero! (CLASSIFICA)

Sono terminate le sfide del pomeriggio domenicale di questo sesto turno di Serie A. Dopo il successo del Milan, che alle 12.30 ha avuto la meglio dell’Udinese per 1-2 grazie ad un super Ibrahimovic, a fare la voce grossa è stata la Juventus.

La squadra di Pirlo, non senza difficoltà, ha avuto la meglio dello Spezia. Il risultato finale è stato di 1-4, ma i bianconeri hanno faticato, soprattutto nel primo tempo. A passare in vantaggio è stata comunque la Vecchia Signora con un gol di Morata, poi Pobega ha trovato il pari. Nella ripresa è emersa la qualità juventina, con Ronaldo entrato dalla panchina al posto di Dybala e ha realizzato una doppietta (uno dei gol con cucchiaio su rigore, ndr). In rete anche Rabiot.

Nell’altro match del pomeriggio è spettacolo tra Torino e Lazio, match finito 3-4 con due reti nel recupero dei biancocelesti. A passare in vantaggio era stata la formazione di Inzaghi con Pereira. Poi il sorpasso dei padroni di casa con Bremer e Belotti su rigore. Pareggio nelle ripresa di Milinkovic-Savic, prima del gol di Lukic. In pieno recupero pareggia Immobile su calcio di rigore e infine realizza Caicedo la rete del definitivo sorpasso biancoceleste.

I RISULTATI

Crotone-Atalanta 1-2 (giocata ieri)

Inter-Parma 2-2 (giocata ieri)

Bologna-Cagliari 3-2 (giocata ieri)

Udinese-Milan 1-2

Spezia-Juventus 1-4

Torino-Lazio 3-3

Napoli-Sassuolo (ore 18)

Roma-Fiorentina (ore 18)

Sampdoria-Genoa (ore 20.30)

LA CLASSIFICA AGGIORNATA