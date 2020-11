Repubblica – Zielinski ed Elmas scalpitano: vogliono giocare qualche minuto contro il Sassuolo

Zielinski ed Elmas sono guariti dal Covid e sono pronti per tornare in campo. Così Gennaro Gattuso potrebbe concedergli un opportunità per la gara di oggi contro il Sassuolo al San Paolo. I due giocatori scalpitano per giocare qualche minuto. Ecco cosa scrive Repubblica in merito:

“Scalpita anche Zielinski: il centrocampista polacco è guarito dal Covid, si è allenato regolarmente per tutta la settimana e spera di ritagliarsi spazio in corso d’opera, in modo da aumentare il minutaggio giovedì contro il Rijeka. Zielinski vuole lasciarsi alle spalle il virus che lo ha colpito e il lungo stop di oltre un mese. Stesso discorso pure per Elmas, pronto per la panchina”.