Repubblica – Osimhen ha chiesto scusa ai compagni per il rosso in Europa League. Sarà titolare col Sassuolo

Ha bisogno di crescere, da tutti i punti di vista e Gattuso lo sa bene. Victor Osimhen è stato espulso giovedì in Europa League contro la Real Sociedad in maniera molto ingenua. Poca esperienza ma tanta voglia di far bene. Quest’ultima ha portato Osimhen a chiedere scusa ai proprio compagni per l’errore commesso a San Sebastian.

L’attaccante nigeriano ha bisogno di tanta fiducia e Gattuso gliene sta concedendo tanta. E lo farà anche oggi perché Osimhen sarà titolare contro il Sassuolo al San Paolo. Victor ha bisogno di sbloccarsi definitivamente e oggi potrebbe essere il giorno giusto. Lo scrive l’edizione odierna de La Repubblica.