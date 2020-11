Lotta scudetto, Pioli commenta: “Chi ci è arrivato davanti l’anno scorso è forte, anche il Napoli si è rinforzato”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo della squadra per 1-2 ai danni dell’Udinese. Tra i temi trattati non manca un passaggio sulla lotta scudetto, in cui viene incluso anche il Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Il nostro percorso è all’inizio, siamo arrivati sesti l’anno scorso e vogliamo migliorare cercando anche di onorare l’impegno dell’Europa League. Chi ci è arrivato davanti l’anno scorso è forte, anche il Napoli si è rinforzato.

Pensiamo con equilibrio, una partita alla volta. Abbiamo creato un ambiente compatto, c’è serenità e professionalità, caratteristiche ideali per far emergere quelle che sono le nostre qualità”.