Pistocchi: “Il VAR per essere efficace deve intervenire su ogni tipo di errore. Così si evitano polemiche”

Maurizio Pistocchi commenta il match tra Napoli e Sassuolo. In particolar modo la dubbia trattenuta di Osimhen in area. L’arbitro Mariani, però, non ha concesso il rigore ai partenopei.

Il giornalista dichiara, sul suo profilo Twitter, che il Var deve essere utilizzato in ogni tipo di situazione. Di seguito il tweet in questione:

“Il problema del VAR-che in Champions interviene sempre, in campionato no- è il protocollo: come dicevo già lo scorso anno, per essere efficace il VAR dovrebbe intervenire per chiarire OGNI POSSIBILE ERRORE su calci di rigore, espulsioni e fuorigioco. Si eviterebbe ogni polemica“

Il problema del VAR-che in Champions interviene sempre, in campionato no-

è il protocollo: come dicevo già lo scorso anno, per essere efficace il VAR dovrebbe intervenire per chiarire OGNI POSSIBILE ERRORE su calci di rigore, espulsioni e fuorigioco. Si eviterebbe ogni polemica pic.twitter.com/MfG6GKo2oV — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) November 1, 2020