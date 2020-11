Napoli-Sassuolo, trattenuta su Osimhen: l’arbitro lascia correre e Lopez raddoppia

Il Sassuolo riesce a sbancare al San Paolo imponendosi per 2-0. In rete Locatelli e Maxime Lopez. Prima del gol della sicurezza c’è stato una trattenuta ai danni di Osimhen in area di rigore neroverde.

L’arbitro Mariani lascia scorrere ma gli azzurri protestano. Proprio da quell’episodio la squadra di De Zerbi parte in contropiede e segna il gol definitivo. In tali occasioni il VAR non può intervenire in quanto può solamente stabilire se un contatto è avvenuto o meno. Non può intervenire, quindi, per stabilire l’entità di un contatto già giudicato dall’arbitro.