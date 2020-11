Auriemma: “Contro il Napoli si è risvegliato il VAR. Sulla trattenuta di Osimhen il VAR era spento o Mariani non voleva intervenire?”

Raffaele Auriemma commenta, ironicamente, le scelte arbitrali di Napoli-Sassuolo. Il video in questione è stato pubblicato sul profilo ufficiale di Sportmediaset:

“Adesso siamo tutti più felici. Nella notte del San Paolo dove il Napoli ha perso meritatamente, si è risvegliato il VAR. Quel VAR assopito, addormentato e quasi mai utilizzato questa sera dal signor Forneau, è stato rimesso in scena per richiamare l’arbitro Mariani. L’arbitro è stato chiamato per rivedere il fallo Di Lorenzo su Raspadori, che c’è un fallo da rigore, giusto. In quella trattenuta su Osimhen, il VAR si sarà spento o l’arbitro Mariani non è voluto intervenire? Io sono molto malizioso e chissà che questi non siano gli effetti dovuti all’ASL 1 e ASL 2 di Napoli“.