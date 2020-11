Compleanno Maradona, Diego ringrazia i tifosi del Napoli: “Tanto affetto anche dai giovani, mi avete emozionato come il primo giorno”

Diego Armando Maradona ha compiuto venerdì scorso 60 anni. Sono stati tantissimi i messaggi di affetto che gli sono arrivati da Napoli, a testimonianza di quanto il suo ricordo sia ancora vivo tra i tifosi azzurri di tutto il mondo.

Il Pibe de Oro ha voluto ringraziare i supporters attraverso una lettera pubblicata da Il Mattino. Ecco quanto evidenziato:

“Cari amici napoletani, voglio ringraziarvi per l’affetto che mi avete manifestato nel giorno del mio compleanno. Siamo distanti migliaia di chilometri, ma i nostri cuori restano vicinissimi. Come in quegli anni che abbiamo scritto la storia del Napoli tanti di voi mi hanno visto giocare con la maglia azzurra e tanti hanno festeggiato con noi calciatori gli scudetti, la Coppa Uefa, la Coppa Italia e la Supercoppa

Tanti altri sono stati meno fortunati, hanno visto solo i filmati di quelle partite, di quel grandissimo gruppo di ragazzi, eppure hanno un grande affetto nei confronti di noi tutti. Tutto questo mi emoziona come se fosse il primo giorno“.