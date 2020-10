Sassuolo, out anche Djuricic: De Zerbi deve reinventare l’attacco

Tegola per il Sassuolo. Ciccio Caputo dovrebbe saltare la trasferta di Napoli, per un problema muscolare, ma non è l’unica cattiva notizia.

Dopo aver riscontrato tre positività, c’è un’altra assenza per De Zerbi. È fuori, infatti, anche Djuricic, con De Zerbi che ora deve reinventare l’attacco. A riferirlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

La buona notizia è che, dopo 46 giorni di Coronavirus e il tempo di recuperare la condizione, tornerà in campo Jeremie Boga.