Parma, due calciatori positivi al Coronavirus: avevano già avuto il Covid-19

Clamoroso quanto successo nel Parma: due calciatori che già avevano avuto il Covid-19, sono di nuovo positivi. Dopo gli ultimi tamponi, esito negativo per tutti gli altri.

La società parmense non ha comunicato i nomi: “Il Parma Calcio 1913 comunica che l’ultimo ciclo di tamponi ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra, fatta eccezione per due calciatore che sono risultati positivi e saranno indisponibili per la gara di domani: si tratta di due ripositivizzazioni in due soggetti asintomatici. Gli atleti rimarranno in isolamento e saranno sottoposti a nuovi controlli nelle prossime 48 ore”.

Per la sfida contro l’Inter, mancheranno Colombi e Nicolussi Caviglia infortunati. Non convocati Bruno Alves e Scozzarella. Quest’ultimi potrebbero essere i presunti positivi a questo punto.