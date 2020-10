Mattina di relax per Diego Demme. Il centrocampista azzurro, all’indomani della vittoria in Spagna contro la Real Sociedad per 0-1, ha approfittato della mattina soleggiata per fare una piacevole passeggiata sul lungomare di Napoli.

A mostrarlo è lo stesso Diego Demme con una foto pubblicata su Instagram. In compagnia del tedesco anche sua figlia Gia e il loro cane.

ECCO LA FOTO: