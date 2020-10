SKY – Sorpresa a Castel Volturno, presente anche il presidente De Laurentiis: il motivo della visita

Novità importante a Castel Volturno, all’indomani della vittoria da parte del Napoli in Europa League ai danni della Real Sociedad per 0-1.

Infatti, secondo quanto riferito da Sky Sport, al Training Center di Castel Volturno oggi c’era anche il presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis.

Il patron potrebbe incontrare l’agente di Milik, David Pantak, che in giornata è stato avvistato a Napoli. I due potrebbero così trovare una soluzione per l’attaccante polacco in vista di gennaio.