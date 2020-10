SKY – Fuori Manolas, tocca a Maksimovic. Salgono le quotazioni di Bakayoko

Massimo Ugolini ha parlato ai microfoni di Sky sulle ultime di formazione del Napoli:

“Ci sono alcuni cambiamenti importanti nella formazione del Napoli. Uno è certo, l’inserimento di Maksimovic per Manolas. In attacco ci sarà Petagna, in centrocampo diamo ancora Fabiàn titolare ma salgono le quotazioni di Bakayoko”.

A poche ore da Real Sociedad-Napoli, insomma, Gattuso mescola le carte in tavola e cambia ancora qualcosina.