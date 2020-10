Maksimovic non rinnova: ci pensa l’Inter per gennaio

Nikola Maksimovic non ha trovato molto spazio finora in stagione, ma resta ancora un elemento importante per il Napoli di Gattuso. Anche per la società, malgrado un contratto che spaventa. L’accordo stipulato in origine, infatti, scade a giugno 2021.

Si è scelto di proseguire insieme cercando un accordo a stagione in corso, ma per ora le trattative sono in salita. Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb, ci pensa l’Inter per gennaio, con Conte che ha bisogno urgentemente di un centrale di ruolo.