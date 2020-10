FORMAZIONI REAL SOCIEDAD NAPOLI – Giovedì alle ore 21:00 all’Estadio Municipal de Anoeta di San Sebastian si giocherà Real Sociedad-Napoli, una gara fondamentale per entrambe le squadre per il loro cammino europeo. Si giocherà senza pubblico, lo ha annunciato la società stessa, ma il fattore casa potrebbe essere molto importante comunque per gli spagnoli. Perché è soprattutto lì che la Real Sociedad ha costruito le sue fortune negli ultimi anni.

GLI AVVERSARI

Attualmente la squadra allenata da Imanol Alguacil si trova al primo posto in classifica nella Liga con 14 punti ottenuti in 7 giornate, più 14 reti fatte e soltanto 3 subite. Insomma soltanto questo basterebbe a dare l’idea di quanto difficile sarà la gara di giovedì per il Napoli. Inoltre gli spagnoli hanno vinto all’esordio in Europa League contro il Rijeka, 1-0 in Croazia, mentre gli azzurri sono chiamati a riscattare la sconfitta contro l’AZ Alkmaar nel primo turno della competizione.

Una sconfitta che, però, sembra aver fatto bene alla compagine di Rino Gattuso. Sì, perché domenica nelle stesse condizioni della gara europea, sull’1-0 per il Benevento, i partenopei sono riusciti a reagire diversamente rispetto a quanto fatto giovedì scorso al San Paolo. E il Napoli ha ribaltato la gara, battendo i sanniti per 2-1, pur soffrendo contro ogni pronostico. Ma i pronostici, si sa, lasciano il tempo che trovano e lo dimostra proprio la gara tra gli azzurri e l’AZ.

Insigne e co., tuttavia, sono chiamati a vincere contro la Real Sociedad per combattere per il passaggio del turno e la qualificazione ai sedicesimi di finale. Il cammino dei partenopei si è complicato con la prima gara persa in casa ma ciò non significa che la squadra di Gattuso è già condannata all’eliminazione, anzi. Molto dipenderà ovviamente anche dalla gara di giovedì: sarà molto importante per il Napoli portare almeno 1 punto a casa, che in trasferta, in Europa, non fa mai male, soprattutto se affronti una delle squadre più in forma del panorama continentale attuale.

FORMAZIONI REAL SOCIEDAD NAPOLI

Formazioni Real Sociedad Napoli

Così Gattuso si affiderà a poco turn over. In porta dovrebbe esserci Ospina, considerando che Meret è stato utilizzato contro il Benevento domenica. In difesa confermati probabilmente ancora Manolas e Koulibaly, ma Maksimovic scalpita per un posto da titolare. Sugli esterni difensivi Di Lorenzo e Mario Rui, quest’ultimo soltanto subentrato a gara in corso contro nell’ultimo match di Serie A. A centrocampo dovrebbe rifiatare Bakayoko così come già accaduto giovedì scorso, almeno dal 1’ minuto. Spazio a Demme e Fabián Ruiz, costretto agli straordinari, attendendo il ritorno definitivo di Zielinski ed Elmas. In attacco ballottaggio Osimhen-Petagna, col primo favorito sul secondo. Alle spalle dell’unica punta azzurra il tridente sulla trequarti: Insigne, Mertens e Politano che dovrebbe far riposare Lozano.

Il Napoli dovrà fare particolarmente attenzione a David Silva nelle file spagnole. Il giocatore esperto e fenomenale dal punto di vista tecnico e tattico potrebbe rivelarsi una spina nel fianco per la difesa partenopea, così come Oyarzabal, il giocatore più pericoloso della Real Sociedad in zona gol.

Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Normand, Munoz; David Silva, Guevara, Merino; Januzaj, Willian José, Oyarzabal.

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme; Insigne, Mertens, Politano; Osimhen