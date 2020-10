Real Sociedad-Napoli senza i mille spettatori: la squadra spagnola pensa ad un premio per i tifosi prenotati

Il Corriere del Mezzogiorno riporta alcuni aggiornamenti in merito al match che si giocherà in Spagna giovedì alle ore 21 tra Napoli e Real Sociedad. Non ci sarà il pubblico ad assistere la partita a causa dell’emergenza Coronavirus. 11472 tifosi si erano prenotati nella speranza di essere sorteggiati tra fortunati che avrebbero potuto stare sugli spalti dell’Anoeta.

La Real Sociedad proverà a farsi perdonare regalando le maglie autografate dai propri giocatori ai tifosi.