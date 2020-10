Champions League, la Juvenus cade in casa. La Lazio pareggia in Belgio

Serata non molto positiva per le italiane in Champions League. Se ieri sono arrivati due pareggi, per Inter e Atalanta, questa sera non è andata meglio, con una sconfitta e un pari.

La Juventus cade in casa contro il Barcellona. Il match è deciso da un gol di Dembele dopo 14 minuti e dal rigore, al 90′, di Messi su rigore. Tre gol annullati a Morata per fuorigioco.

Invece, la Lazio, decimata dal Coronavirus, riesce a strappare un pareggio in casa del Club Brugge. Succede tutto nel primo tempo: vantaggio di Correa al 14′, il pari su rigore di Vanaken al 42′.