Osimhen: “Napoli fantastica. Ho trovato tutto l’amore della città. Gattuso grande esempio per me. Sleale la decisione su Juve-Napoli”

Il bomber azzurro Victor Osimhen ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Tv canadese TLN. Ecco quanto dichiarato:

“La mia nuova vita a Napoli? Fantastica. Tutto quello che mi aspettavo di trovare qui. C’è tanto amore ed è un grande club, sono contento di essere qui.

Cosa hanno fatto i tifosi per convincermi? Non volevo venire in Italia, ero scettico. Ma quando ho visto l’interesse che a Napoli avevano per me, parlando con presidente, allenatore, e prima di arrivare i tifosi già mi trasmettevano tanto affetto. Quello che è visto della città, di cui mi avevano parlato, è fantastico, cosi è stato più facile per me.



Non ho ancora imparato molto l’italiano, ma quando Tommaso Starace viene a portare il caffè lui mi dice “Vuoi questo fantastico caffè?”, per me è importante stare con questo gruppo fantastico.



Gattuso? Per me è un sogno che diventa realtà, l’ho visto quando era giocatore. Lui è un modello da seguire, sarò in grado con lui di crescere prima come uomo e poi come giocatore, e sto facendo passi avanti.

Juve-Napoli? Io non lo so, ma c’è la situazione del Covid, è la ragione per cui non siamo riusciti a viaggiare. Eravamo pronti per la partita, siamo stati bloccati per le regole del Covid. La decisione presa dopo è stato un po’ sleale.

Cosa dobbiamo aspettarci dal Napoli? Avremo una fantastica stagione, i ragazzi sono pronti! Il mio primo gol per i problemi in Nigeria? Per me le persone meritano una vita migliore per loro e le proprie famiglie, so da dove vengo e non è facile per le persone povere, protestano per i propri diritti ed il Governo dovrebbe ascoltare”.