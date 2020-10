Montipò a saltare in area, la reazione di Gattuso: temeva un nuovo caso Brignoli a Benevento

La gara con il Benevento ha fatto rivivere momenti poco piacevoli al tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sottolinea come al minuto 98′ al mister sia venuto un brivido lungo la schiena vedendo salire in area il portiere dei sanniti, Lorenzo Montipò.

L’estremo difensore ha fatto rivedere le “Streghe” a Gattuso, memore di quella rete di Brignoli in Benevento-Milan 2-2, con proprio il portiere che andò in rete all’ultimo secondo del match. Ecco perché quando Gattuso ha visto salire in area Montipò si è particolarmente agitato richiamando i suoi calciatori alla marcatura sul portiere avversario. Questa volta, sulla punizione battuta da Sau, ha risposto presente Meret, regalando i tre punti agli azzurri.