Piccinini: “La Juventus ha fatto due prestazioni al di sotto del potenziale, una riflessione va fatta”

Nel corso di Sky Calcio Club, Sandro Piccinini ha criticato la prestazione della Juventus che non è andata oltre l’1-1 contro l’Hellas Verona.

Queste sono le sue parole: “Bisogna dire che è già la seconda partita che la Juventus non porta a casa. Sono due prestazioni al di sotto del potenziale, va bene che i lavori sono in corso ma siamo comunque alla quinta partita e una riflessione va fatta. Ovviamente c’è da dire che manca Cristiano Ronaldo che forse questa partita in qualche modo alla fine te la fa vincere”.