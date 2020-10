Benevento, Inzaghi rivela: “Giocheremo a viso aperto. Napoli fortissimo, può ambire allo scudetto!”

Il tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport parlando dell’imminente sfida al Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Come sta il Benevento? Vedo una squadra che lotta, che gioca, che cerca di essere propositiva e che se la gioca a viso aperto contro qualsiasi avversario. Cercheremo di opporci al Napoli come sappiamo. Conosciamo la loro forza e tutti ci vedono sconfitti in partenza ma si parte da zero e zero e i pronostici possono essere ribaltati.

Lorenzo contro Roberto Insigne? Immagino cosa proverranno. Sarà sicuramente una giornata di festa come quando ci affrontavamo io e Simone. Sono contento per loro che si tolgano soddisfazioni simili, so cosa significa. Sono due bravi ragazzi, complimenti a loro: ritrovarsi in Serie A è una bella storia.

Incrocio con Gattuso? Ormai ci siamo abituati da quando abbiamo deciso di intraprendere questa carriera. Capita di incontrare tanti compagni con i quali abbiamo condiviso tantissime vittorie. Con Rino è già successo in Serie A. Lui sta facendo grandi cose, sono felice che abbia trovato un posto così bello dove allenare una squadra così forte. Non è un caso che l’anno scorso abbia vinto la Coppa Italia. Noi ci ricordiamo dell’Atalanta, ma sei giorni prima il Napoli aveva dato sei gol al Genoa. È una squadra straordinaria che può ambire allo scudetto.

Un abbraccio con Gattuso? Noi i tamponi li facciamo spesso per cui credo che possiamo abbracciarci prima della partita”.