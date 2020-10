SERIE A – Vincono Inter e Lazio, l’Atalanta resta indietro: il Napoli può balzare al secondo posto!

Si sono conclusi gli anticipi del sabato della quinta giornata del campionato di Serie A. La giornata si era aperta con la clamorosa sconfitta per 1-3 dell’Atalanta in casa al cospetto della Sampdoria.

Rispettati, invece, gli altri pronostici. L’Inter ha avuto la meglio del Genoa a Marassi per 0-2 grazie ai gol di Lukaku e D’Ambrosio. All’Olimpico la Lazio ha battuto 2-1 il Bologna con il gol di Luis Alberto e Immobile. In pieno recupero il gol di De Silvestri che non serve per evitare la sconfitta alla squadra di Mihajlovic.

Il Napoli, in caso di successo con il Benevento, potrebbe balzare al secondo posto in classifica appaiando il Sassuolo. Milan impegnato nel Monday Night a San Siro contro la Roma.

ECCO LA CLASSIFICA: