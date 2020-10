Ancora tensione a Napoli: protesta dei disoccupati, carica di alleggerimento della Polizia

Ancora alta tensione a Napoli dopo gli scontri avvenuti in città ieri sera. Questa volta a scatenare la scintilla è una protesta dei disoccupati in piazza dei Martiri, davanti a Palazzo Partanna.

I manifestanti – riporta IlMattino.it – avrebbero voluto mettersi in marcia verso piazza del Plebiscito ma le forze dell’ordine hanno formato un cordone, all’altezza della Feltrinelli, per bloccare l’accesso in via Chiaia. I disoccupati hanno cercato di forzarlo, e c’è stata una carica di alleggerimento. Al momento si sono posizionati in via Carlo Poerio.