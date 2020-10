La Gazzetta: Com’è possibile vincere in maniera eclatante con l’Atalanta e perdere con l’AZ? A Benevento prova d’orgoglio

La Gazzetta dello Sport si pone un quesito che è stato sulla bocca di tutti. Com’è possibile che lo stesso Napoli che è riuscito a strapazzare l’Atalanta per 4-1 perda contro l’AZ in Europa League? . Una squadra che in campionato sembrava in ottima forma ma in Europa ha deluso molto.

Domani il derby con il Benevento potrebbe far risollevare il morale dopo il prima KO della stagione. Le prossime trasferte europee con Real Sociedad e Rijeka , invece, saranno importanti per capire fino a dove gli azzurri possono spingersi.