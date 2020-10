Benevento, Vigorito: “Gemellaggio virtuale con il Napoli, ma vogliamo fare lo scherzetto”

In uno dei periodi più bui della storia della regione Campania, domenica alle 15 ci sarà l’attesissimo derby campano tra un ambizioso Benevento che ospiterà al Vigorito il Napoli di Gattuso, reduce da una prestazione deludente in Europa League.

Alla vigilia della sfida il presidente del Benevento Oreste Vigorito, come riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, commenta così: “Noi siamo piccoli ma cresceremo. Sarà una partita che non divide. Faccio calcio soprattutto per gli altri oltre che per me. Umanizzo il nostro sport che deve essere portatore di amicizia e stima.

Tra noi e gli azzurri c’è un gemellaggio virtuale ed è la cosa che mi rende felice più della sfida nel campo. Proveremo a fare lo scherzetto altrimenti che cattivi stregoni saremmo”.

Un Benevento dunque che, nonostante i risultati negativi maturati contro le big ad inizio stagione, affronterà il Napoli a viso aperto regalando una partita ricca di emozioni che vedrà contrapposti due grandi amici e campioni del mondo come Gattuso e Inzaghi e i due fratelli Lorenzo e Roberto Insigne.