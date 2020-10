Elmas e Zielinski ancora positivi al Covid: il Napoli deve continuare a farne a meno

Si lecca le ferite il Napoli dopo la sconfitta in Europa League per 0-1 con l’Az Alkmaar. Il K.O. inaspettato ha fatto aumentare i rimpianti per Gattuso, che soprattutto a centrocampo ha poche armi per provare a cambiare il corso della gara.

In particolare il Napoli deve fare a meno di Elmas e Zielinski. I due calciatori – riferisce l’edizione odierna di Tuttosport – sono infatti positivi al Covid ormai da oltre 20 giorni. Nulla è ancora cambiato, per cui bisognerà fare a meno di loro ancora per un po’.