Gol alla Juventus: Simy del Crotone esulta come Osimhen! (FOTO)

‘End police brutality in Nigeria‘, è il messaggio che arriva dagli attaccanti della Serie A. Osimhen prima, Simy poi: i centravanti nigeriani del nostro campionato hanno entrambi festeggiato in questa giornata con una maglia che esponeva questa scritta. L’attaccante è infatti andato in gol nel match tra Crotone e Juventus.

Lo slogan è quello scelto per una protesta partita in Nigeria il 3 ottobre scorso per le violenze, le torture e gli abusi da parte della Sars, la squadra speciale antirapine, che ha ricevuto accuse pesantisisme al punto di essere stata sciolata del presidente nazionale.

ECCO LA FOTO DI SIMY: