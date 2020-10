Partita ben interpretata. Abbiamo reso facile un match difficile: bravi tutti 👏🏿



Très bien joué. Nous avons rendu facile un match difficile: tout le monde était super 💪🏿



Very well played. We made a tough game easier: everyone was great 🙌🏿#NapoliAtalanta 4-1 ⚽️ #KK 💙 pic.twitter.com/V4h6ymSjx9