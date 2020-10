LIVE – Napoli-Atalanta 4-0 (23′, 27′ Lozano, 30′ Politano, 43′ Osimhen): Un super Napoli, segna anche Osimhen!

Buon pomeriggio amiche ed amici di SpazioNapoli.it e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Atalanta. Gli azzurri non giocano da Napoli-Genoa del 26 settembre, prima della gara rinviata con la Juventus e della sosta per le nazionali. Poi una settimana difficile, con il 3-0 a tavolino subito contro i bianconeri e tanto di punto di penalizzazione. Inoltre, le assenze di Zielinski, Elmas e Insigne peseranno. Di contro un’Atalanta in forma scudetto, ma le note positive ci sono: Osimhen, innanzitutto, Lozano, e l’esordio di Bakayoko.

LE FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabiàn, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. All. Gattuso

ATALANTA (3-4-2-1) Sportiello; Toloi, Romero, Palomino; Depaoli, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata. All. Gasperini.

GLI AGGIORNAMENTI