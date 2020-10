Ecco dove è possibile vedere Napoli-Atalanta, uno dei match di cartello della quarta giornata di campionato. La partita si giocherà allo stadio San Paolo sabato 17 ottobre alle ore 15:00.

DOVE VEDERE NAPOLI ATALANTA

Napoli-Atalanta, che sarà visibile in tutti e 5 i continenti, verrà trasmessa in diretta Sky, sia in tv su sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport, ma anche in streaming sull’app Sky Go, scaricabile sui dispositivi iOS ed Android. Inoltre il match sarà visibile sul portale di Now TV, un servizio on demand di Sky. Per chi non potrà seguire la diretta televisiva, c’è quella scritta offerta da diretta.it.

POSSIBILE PARTENZA DA TITOLAPER PER BAKAYOKO E CONVOCAZIONE DI ILICIC

Il Napoli di Gattuso, dopo aver saltato la sfida contro la Juventus a Torino, è pronta ad affrontare i bergamaschi a casa propria. Il mister azzurro vorrebbe partire col modulo più consono ai propri giocatori, il 4-2-3-1. Il ballottaggio è aperto a centrocampo: poiché Elmas e Zielinski sono fuori a causa del COVID, Bakayoko e Fabián con molta probabilità partiranno titolari. Insigne è ancora infortunato, ed il suo posto in attacco sarà preso dal chucky Lozano, con Politano spostato sulla fascia destra. I due, insieme a Mertens, giocheranno dietro al nuovo bomber azzurro, il nigeriano Victor Osimhen.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Gasperini si affida invece all’ex punta azzurra Duvan Zapata con Malinovskyi e Gomez alle sue spalle. Viene convocato il serbo Ilicic dopo una lunga assenza, a cui potrebbe essere concesso anche qualche minuto di gioco. A centrocampo spazio ai soliti Freuler e De Roon, mentre in difesa Toloi tenta di rubare il posto da titolare a Romero. Sulle fasce spazio alle certezze, gli assistman Hateboer e Gosens.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; D. Zapata