GdS – Ilicic è pronto a tornare in campo: contro il Napoli potrebbe giocare alcuni minuti

Domani è in programma il match Napoli-Atalanta, anticipo della quarta giornata di Serie A. Secondo La Gazzetta dello Sport, Gasperini convocherà lo sloveno Josip Ilicic dopo diversi mesi dall’ultima volta.

Ilicic ha lasciato tutti i problemi alle spalle e nel corso degli ultimi allenamenti ha messo in mostra nuovamente il suo grande talento. Infatti, sempre secondo La Gazzetta, la sua convocazione non sarà simbolica: Gasperini potrebbe concedergli alcuni minuti anche in vista della Champions League.