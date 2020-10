Perin fa discutere: “Non sono un untore! Il virus è subdolo, l’hanno creato in laboratorio”

Mattia Perin è stato il primo calciatore del Genoa ad aver contratto il Coronavirus, ma non si definisce un untore.

Non solo: nella sua intervista a Repubblica ci sono alcune dichiarazioni che la comunità dei virologi potrebbe non prendere benissimo:

“Sono stato il primo, ma non sono un untore. Questo è un virus subdolo. Il 21 settembre mi recai a Torino per rivedere mia moglie e i bambini, era un lunedì: al contrario di quanto è stato detto, non esiste alcuna evidenza che io abbia contratto il Coronavirus proprio quel giorno. La pandemia? Resto convinto che tutto sia nato in laboratorio e non dalla trasmissione animale“.