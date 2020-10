Vittoria travolgente della Polonia, Italia scavalcata: mezz’ora in campo per Milik

Dopo aver giocato appena 20 minuti contro L’Italia, oggi poco più di mezz’ora contro la Bosnia per Arek Milik nel match vinto per 3-0 dalla sua Polonia. Il centravanti polacco, già fuori rosa nel Napoli dopo aver rifiutato il rinnovo di contratto, sta trovando poco spazio nella propria nazionale di cui per molto tempo è stato un indiscusso protagonista insieme al suo compagno di reparto Lewandowski.

La stella del Bayern, contrariamente all’ormai ex-centravanti partenopeo, continua a segnare (oggi a segno con una doppietta) e a dimostrare di essere tra i migliori nel suo ruolo. Una cosa è certa, per riguadagnare la fiducia del suo CT Milik avrà bisogno di giocare con continuità in club che, con ogni probabilità, non sarà il Napoli.