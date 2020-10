Prima difendeva il Napoli, Marchisio ha già cambiato idea: “Chi sbaglia paga”

Claudio Marchisio ritratta: il suo pensiero su Juventus-Napoli è cambiato nel giro di cinque giorni circa. Prima, infatti, si era schierato in favore del Napoli e contro il 3-0 a tavolino per la Juve. In settimana a Rai 3 dichiarò:

“Juve-Napoli era un problema, il Napoli aveva giocato appena pochi giorni prima con il Genoa, che ha un focolaio. Lo spogliatoio non è un problema. Tornassi indietro avrei voluto prendere io posizione e difendere i diretti interessati”.

A distanza di alcuni giorni, Marchisio si ritrova in Rai, negli studi per commentare Italia-Olanda da opinionista. Interpellato su Juve-Napoli, ora sostiene: “La sentenza è giusta, serve per dare un segnale alle altre squadre. Chi sbaglia, paga”.