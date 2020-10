De Paola: “Farei qualche indagine sul medico del Napoli, ma credo alla buona fede degli azzurri”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Paolo De Paola, ex direttore di Corriere dello Sport e Tuttosport:

“Io dico che un 3 a 0 a tavolino ed un punto di penalizzazione sono una sconfitta per il calcio. E non posso neppure parlare di una sentenza giusta. Altro discorso quello che si potrà presentare in appello. il giudice Mastrandrea si è tenuto ben lontano da quelle che sono le motivazioni della ASL. Vai a dimostrare che il Napoli non potesse andare a Torino domenica pomeriggio dopo il documento della Asl delle 14 di domenica.

Sentenza politica? Questo ragionare dietro, ce l’abbiano con qualcuno o no non lo trovo sopportabile. De Luca è stato smentito. Il filone della Procura Federale interessa il Napoli, ma credo che interesserà anche la Juventus per la questione dei nazionali che sono andati via. Nella comunicazione della sera delle 18 di venerdì tutto va nella responsabilità del medico del Napoli di agire nell’alveo dei regolamenti. Io credo alla buona fede del Napoli: sulla responsabilità del medico del Napoli farei qualche indagine e qualche inchiesta. Erano tutti tracciabili?”