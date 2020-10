Cagliari, il presidente Giulini insinua: “Mi auguro che non ci siano state pressioni all’ASL, sarebbe disgustoso”

Juve-Napoli, è 3-0 a tavolino con tanto di punto di penalizzazione per gli azzurri. Il mondo del calcio già si spacca su questo provvedimento del giudice sportivo. Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, infierisce sul Napoli insinuando pressioni di De Laurentiis all’ASL. A Tuttosport dichiara:

“Mi auguro veramente che non ci siano state pressioni nei confronti della Asl come qualcuno ha ipotizzato. Il nostro non può diventare un campionato a comando a seconda delle regioni e delle Asl locali.

Mi auguro che tutto ciò che è successo non sia stato fatto a comando. Altrimenti sarebbe disgustoso: ecco la parola che vi autorizzo a usare”.