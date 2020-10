UFFICIALE – Serie B, rinviata Monza-Vicenza: ci sono 9 casi positivi nel club di Berlusconi

Importante notizia in Serie B: Monza-Vicenza, gara valida per la terza giornata di campionato, programmata per sabato 17 ottobre, è stata rinviata a data da destinarsi.

La decisione è stata resa nota dalla Lega B in seguito all’istanza presentata dalla società biancorossa dopo avere riscontrato la positività di sette calciatori al Covid-19. A loro si sono poi aggiunti altri due calciatori, che hanno iniziato l’isolamento obbligatorio come previsto da protocollo.

Di seguito il comunicato: “La Lega B comunica che la gara tra Monza e Vicenza, valevole per la 3a giornata della Serie BKT e in programma sabato 17 ottobre alle ore 14, è stata rinviata a data da destinarsi“.