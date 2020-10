Juve-Napoli, il comunicato del Giudice Sportivo: “Situazione non incompatibile con il protocollo FIGC”

Poco fa è arrivata la decisione del Giudice Sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, che ha assegnato il 3-0 a tavolino per il match Juventus-Napoli, infliggendo anche un punto di penalizzazione ai partenopei.

Leggendo tra le motivazioni espresse dal giudice, però, si sottolinea come lo stesso si sia attenuto soltanto a deliberare sulle norme sportive, che secondo lui non sarebbero state rispettate, mentre gli è preclusa “ogni valutazione sulla legittimità (e ancor più ogni eventuale forma di disapplicazione) di atti e provvedimenti, in qualunque forma adottati, delle Autorità sanitarie e territoriali, nonché delle Autorità regionali, posti in essere a tutela della salute di singoli o della collettività“.

In un altro passaggio il giudice sottolinea come “non appare affatto incompatibile con l’applicazione delle norme specifiche dell’apposito Protocollo sanitario FIGC e quindi con la possibilità di disputare l’incontro di calcio programmato in Torino”. Il giudice sportivo, inoltre, “dichiara inammissibile, e comunque respinge nel merito, il reclamo avverso la regolarità della gara proposta dalla Soc. Napoli, rimettendo gli atti alla Procura Federale per le valutazioni e le determinazione di competenza”.

