Jorginho, messaggio da brividi dell’ex moglie per la città di Napoli: “Qui accolta e amata, sei nel mio cuore”

L’ex moglie di Jorginho, Natalia Leteri, non ha dimenticato Napoli. Con un bellissimo messaggio pubblicato su Instagram ha voluto mandare un saluto alla città partenopea. Ecco quanto evidenziato

“Un giorno all’improvviso

Mi innamorai di te

Il cuore mi batteva

Non chiedermi il perché

Di tempo ne è passato

Ma siamo ancora qua

Ed oggi come allora difendo la città

In questa città ho avuto tanti momenti, esperienze … Ma essere di nuovo qui fa gioire il mio cuore! Provare l’affetto e l’amore delle persone di questa città per me e la mia famiglia non ha prezzo!! Mi sono sentita accolta, amata!! Ho ritrovato più che cari amici, sono arrivate anche delle carezze sconosciute ed è stato bellissimo!!

Grazie Napoli per tutto, mi sei mancata è stato molto importante tornare qui! Ci rivedremo presto!

Arrivederci Napoli sei nel mio cuore“.

ECCO IL POST:

https://www.instagram.com/p/CGHis_PFP-p/