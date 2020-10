Sette vittorie su sette in avvio di stagione: Ancelotti premiato come miglior allenatore del mese di settembre in Premier League

Ottime notizie per Carlo Ancelotti, il tecnico è stato premiato come miglior allenatore del mese di settembre in Premier League. Alla guida dell’Everton ha vinto le prime quattro giornate di campionato ed è in testa al campionato a punteggio pieno.

Inoltre i Toffees hanno vinto tre partite su tre in Coppa di Lega. L’Everton ha vinto tutte e sette le partite che sin qui ha disputato. Non era mai accaduto nella storia del club.

Impatto importante sul mondo Everton anche per il centravanti della squadra, Calvert-Lewin. L’attaccante è capocannoniere in Premier con 6 reti: è stato convocato in Nazionale e ieri ha segnato il suo primo gol con l’Inghilterra.