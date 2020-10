Libero: La Figc può aprire un’indagine sulla Juve, violazioni nella fuga dal ritiro?

Un’indagine sulla Juve. Secondo quanto scrive il quotidiano Libero questa mattina, la FIGC potrebbe presto aprire un’indagine per accertare eventuali violazioni nella fuga dei bianconeri dal ritiro. La ASL ha segnalato i calciatori alle autorità locali:

la Figc potrebbe anche accertare se ci sono state violazioni commesse dai giocatori della Juve che hanno risposto alla chiamata delle nazionali (il club, nel frattempo, aveva regolarmente comunicato alla Asl che i tesserati avrebbero lasciato l’isolamento al J-Hotel): la Asl, a sua volta, li ha segnalati alle autorità locali e c’è chi invoca sanzioni.

Tutttavia, i calciatori sembrano aver utilizzato il cosiddetto corridoio FIFA:

Il punto però, è che Dybala Cuadrado, Danilo, Bentancur, Ronaldo (partito col jet privato; mentre Demiral e Buffon si sono spostati a casa propria) hanno fatto le valigie in base al “corridoio Fifa” concesso ai convocati i quali, per quanto riguarda le norme di isolamento, passano in carico alle rispettive Federazioni. La stessa modalità che ieri ha permesso a Bonucci e Chiellini (tampone negativo) di raggiungere l’Italia a Coverciano, mentre la Juve comunicava la fine dell’isolamento al J-Hotel del gruppo squadra.