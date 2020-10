Juventus-Napoli, ancora rinviata la decisione: il giudice sportivo si pronuncerà la prossima settimana

La notizia era già nell’aria, l’ultima conferma arriva ora da Sky Sport: non si deciderà oggi il destino di Juventus-Napoli né tanto meno domani. La gara è ancora sottoposta ad ulteriori accertamenti, che avevano fatto slittare da martedì ad oggi la decisione.

Niente da fare: le novità non sono attese – secondo Sky Sport – prima della prossima settimana. Solo allora il giudice sportivo Mastrandrea svelerà il destino della partita, il cui risultato è ora sub iudice. In caso di 3-0 a tavolino, il Napoli procederà al ricorso.